Адвокаты режиссера Сенцова просят Путина и Порошенко провести обмен заключенными

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Мы призываем осуществить обмен с учетом согласия обвиняемых и с обязательством провести расследование второй стороной после обмена. Кроме того, мы считаем весьма позитивным фактором возможное соглашение о правовой помощи между сторонами в работе по этим уголовным делам», - говорится в обращении.

Речь идет о гражданах Украины Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Надежде Савченко, Геннадие Афанасьеве и Алексее Черние, которые находятся под стражей в Москве, а также о гражданке России Марии Коледовой, которая находится в одном из следственных изоляторов Киева и фотокорреспонденте информагентства «Россия сегодня» Андрее Стенине, который, предположительно, находится под стражей в Запорожье.

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«Что касается наших подзащитных - Олега Сенцова и Александра Кольченко, то даже по версии следствия они не совершали никаких актов насилия, и от их действий никто не пострадал», - говорится в обращении.

По мнению адвокатов, все эти люди оказались заложниками политической ситуации.

Российская власть обвиняет украинского режиссера Олега Сенцова и еще трех украинских активистов, задержанных в Симферополе, в подготовке терактов в Крыму. Правозащитники считают кинематографиста политзаключенным.