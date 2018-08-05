Экс-футболист украинской сборной отдохнул в оккупированном Крыму - СМИ (видео)

Спортсмен отдыхал на пляже гостиницы «Ялта-Интурист», общаться с журналистами он отказался.

Бывший игрок сборной Украины по футболу и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук был замечен журналистами на пляже в оккупированной Ялте.

Как сообщают «Крым.Реалии», спортсмен отдыхал на пляже гостиницы «Ялта-Интурист». Общаться с журналистами он отказался.

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Отмечается, что Шевчук провел в Крыму практически весь июнь. Административную границу с Крымом он пересек 4 июня и вернулся на материковую Украину 15 июня. Через три дня Шевчук снова поехал в Крым и пробыл там до 3 июля.

Шевчук играл за сборную Украины в течение 13 лет и завершил карьеру в 2016 году. В 2009 году футболист в составе донецкого «Шахтера» выиграл Кубок УЕФА. После этого Шевчука наградили Орденом за мужество III степени.

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