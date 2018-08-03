Луценко решил передать дело активистки Гандзюк в СБУ

31 июля произошло нападение на советницу городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко принял решение передать следствие по делу общественной активистки Екатерины Гандзюк в Центральный аппарат Службы безопасности.

Об этом руководитель ГПУ сообщил на своей странице в Facebook.

«Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый», - сообщил он.

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Кроме того, генпрокурор отметил, что «услышал ее версии причин нападения».

«Учитывая это принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ», - добавил Луценко.

Руководитель ГПУ также сообщил, что в связи с серией нападений на гражданских активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Как сообщал УНИАН 31 июля было совершено нападение на советницу мэра Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую доставили в Киевский ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.

Дело находится на личном контроле генпрокурора.

2 августа пресс-служба Нацполиции, ссылаясь на первого заместителя председателя НПУ - начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина, сообщила, что Гандзюк предоставили охрану.

В частности, следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело, вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей.

Аброськин также рассказал, что для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсон направлены представители Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции, который создан для борьбы с проявлениями организованной преступности.