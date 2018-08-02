Магнитные бури в августе 2018: как спасаться и кому поберечься (видео)

В августе Землю накроют мощные магнитные бури.

Начнутся они 6 августа и с перерывами продлятся до 29 августа.

Во время магнитных бурь у чувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Наиболее опасны магнитные метеоудары для людей преклонного возраста и малышей, а также тех, кто страдает от гипертонии, болезней сердца и эндокринных нарушений. У метеозависимых появляется головная боль, головокружение, проблемы с давлением, сердцем и сном.

Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить больше воды. Также необходимо отказаться от алкоголя, меньше употреблять кофе. Жирная пища и сладости тоже могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом. Почувствовать себя лучше поможет полноценный сон, не менее 7-8 часов подряд, а также спокойное эмоциональное и физическое состояние, следует больше отдыхать и быть спокойными.

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Когда ожидаются магнитные бури в августе:

6-7 августа - люди почувствуют слабость и будут страдать из-за перепадов настроения;

12-13 августа - бури малой силы;

17-21 августа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

20 августа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;

29 августа - средняя по мощности буря.