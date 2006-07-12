Православные празднуют День святых апостолов Петра и Павла
09:35, 12 июля 2006Общество
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Это один из пяти главных церковных праздников
Сегодня, 12 июля, православные празднуют День святых апостолов Петра и Павла.
Это один из пяти главных церковных праздников. Сегодня же - окончание Петровского поста, который начался через неделю после Троицы.
В этот день следует посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали усадьбу, беливали и подкрашивали дом, вешали чистые полотенца. К церковной службе шли с цветами и веночками, украшением которых были красные маки. Обязательным блюдом были лепешки из пшеничного теста - так называемые мандрилы.
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