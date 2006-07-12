Сегодня, 12 июля, православные празднуют День святых апостолов Петра и Павла.

Это один из пяти главных церковных праздников. Сегодня же - окончание Петровского поста, который начался через неделю после Троицы.

В этот день следует посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали усадьбу, беливали и подкрашивали дом, вешали чистые полотенца. К церковной службе шли с цветами и веночками, украшением которых были красные маки. Обязательным блюдом были лепешки из пшеничного теста - так называемые мандрилы.