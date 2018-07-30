"В бедственном положении": адвокат рассказал об удерживаемых в Крыму украинских моряках судна "ЯМК-0041"

Защита украинских моряков намерена обжаловать действия российских спецслужб в отношении задержанных украинских моряков в Северо-Кавказском окружном военном суде в городе Ростов-на-Дону.

Украинские моряки задержанного в Черном море судна «ЯМК-0041», которых оккупационные власти Крыма незаконно удерживают в Балаклаве, находятся в бедственном положении.

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Как информирует на своей странице в Facebook Крымская правозащитная группа, об этом сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

В частности, он рассказал, что незаконный “Севастопольский гарнизонный военный суд” 30 июля удовлетворил ходатайство стороны защиты о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на действия начальника пограничного управления города Балаклава (ст. 125 УПК РФ).

По информации Семедляева, четверо граждан Украины, члены экипажа рыболовецкого судна судна «ЯМК-0041», до сих пор находятся в Балаклаве. Сейчас украинцы проживают в съемном жилье, без документов и под контролем сотрудников ФСБ.

“У ребят забрали паспорта, оставили им только ксерокопии документов. У них нет денег на еду, они в бедственном положении. Покинуть Севастополь моряки без паспортов не могут, тем более, что их охраняют четыре автомобиля с силовиками”, - рассказал адвокат.

Семедляев сообщил, что защита украинских моряков обжалует действия российских спецслужб в Северо-Кавказском окружном военном суде в городе Ростов-на-Дону.

В Крымской правозащитной группе напоминают, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) 4 мая западнее мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом.

В отношении капитана судна Виктора Новицкого оккупанты возбудили дело по обвинению в «незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России». Его заключили под стражу. Позже стало известно, что остальным морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений, однако забрали у них документы.