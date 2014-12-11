Каналы могут лишиться лицензии за трансляцию фильмов с Охлобыстиным

Об этом сообщил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает радио "Свобода". По словам Юрия Артеменко, этот запрет является бессрочным. Вместе с тем председатель Нацсовета заявил, что не поддерживает подобные меры на государственном уровне.

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«Правильнее было бы, если бы каналы сами это сделали. Возможно, ситуация с запретом фильмов с Охлобыстиным и Пореченковым заставит сами каналы выйти с какой-то инициативой, предложением, с какой-то политикой в отношении не всех российских сериалов, а тех, которые вызывают по меньшей мере недоумение», - сказал Юрий Артеменко.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино запретила 71 фильм и сериал с участием российского актера и сценариста Ивана Охлобыстина.

26 октября СБУ запретила въезд в Украину Ивану Охлобыстин. Он известен своими антиукраинскими высказываниями.