СБУ запретила въезд в Украину нескольким сотням лиц, среди них – Охлобыстин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе брифинга в Кабинете министров советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

«Да, у нас есть списки людей, которые своими действиями являются угрозой национальной безопасности Украины», - сказал Лубкивский.

Он отметил, что список содержит несколько сотен фамилий. Лубкивский отказался их назвать, пообещав сделать это в ближайшее время. В то же время он отметил: «Недавно Латвия объявила о том, что клоуну Охлобыстину (Ивану Охлобыстину – российскому актеру и священнику) запрещен въезд в эту страну. Так вот, в Украину ему тоже запрещен въезд, как и многим другим, которые, к сожалению, являются известными деятелями культуры и которые, по-сути, своим втягиванием в политику и заангажированностью, перечеркнули свой творческий вклад».

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Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по телерадиовещанию передал в правоохранительные органы список из 38 представителей российских СМИ, которым необходимо запретить въезд на территорию Украины.

В начале августа советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что министерство намерено запретить въезд в Украину более чем 500 деятелям культуры РФ, которые поддержали аннексию Крыма и положительно оценивают сепаратистские настроения на востоке Украины.