Time определил топ-10 лучших снимков, 2 из которых сделаны в Украине (фото)

Как отмечает Еspreso.tv со ссылкой на Mainpeople, 2 из 10 кадров рейтинге сделаны в Украине. Правда, поводы, по которым эти фотографии сделаны, печальные.

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В частности в топ-10 вошла фотография автора Риса Макдонелла. Он сделал свой снимок 25 января 2014 года в Киеве на Майдане Незалежности. "Удары палками по металлу - единственный звук, который я могу вспомнить с той субботы на улице Грушевского. Все, что вы видите - результаты ночной борьбы накануне. Температура упала ниже -20 градусов, и зимней свет с диффузией дыма, с языками горящих шин создали непревзойденную атмосферу, которая надолго останется в моей памяти. Протесты продолжались: молодые бесстрашные люди приближались к баррикаде из перевернутых машин и бросали в милицию коктейли Молотова. Их деревянные щиты и светлые накидки выглядели странно на контрасте с экипированными службами порядка. Остальные люди - с усталыми глазами и лицами продолжали монотонно работать, таская новые шины. Чем больше ты занят, тем тебе теплее. На этой позиции я сделал несколько снимков, но потом нашел удачный ракурс с рамкой из окна автобуса - в ней четко видна дистанция, милиция и Киев", - комментирует автор.

Также в топ-10 вошла фотография автора Жерома Сессини, которую он сделал 17 июля в Торезе. "Мы находились в Донецке, когда услышали, что рядом упал военный самолет. Чем ближе мы подъезжали, тем очевиднее становилось, что это пассажирский. Когда мы добрались, мне открылась ужасная картина: огромный дымящийся кусок в поле окружали обломки и очень много мертвых тел. Сепаратисты охраняли местность. Я увидел одну женщину в поле, она была в кресле и выглядела так, будто просто уснула. Я сделал всего несколько кадров, мне не хотелось подходить ближе. Один из охранников попросил меня отдать ему карту памяти камеры, возможно, он думал, что он попал в кадр. Я отдал, но потом стал на дорогу, когда машина с ним ехала, он отдал мне карту и даже извинился", - комментирует автор снимка.