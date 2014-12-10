В Запорожье обстреляли мэрию, "стрелки" задержаны - МВД
16:55, 10 декабря 2014Общество
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10 декабря 2014 года, примерно в 13.15 неизвестные лица, передвигаясь на автомобиле «Мицубиси Паджеро», произвели выстрел из неустановленного оружия в сторону помещения Запорожского городского совета.
В Запорожье после митинга неизвестные выстрелили в мэрию / 061
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
"ГУМВД Украины в Запорожской области был введен в действие оперативный план «Сирена». Около 14.00 пассажиры упомянутого авто были задержаны работниками милиции. Проводится проверка", - сказано в сообщении.
Сегодня в Запорожье около 300 человек требовали отставки городского головы Александра Сина. Мэр под давлением митингующих написал заявление об отставке.
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