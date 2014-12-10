В Запорожье обстреляли мэрию, "стрелки" задержаны - МВД

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

"ГУМВД Украины в Запорожской области был введен в действие оперативный план «Сирена». Около 14.00 пассажиры упомянутого авто были задержаны работниками милиции. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Сегодня в Запорожье около 300 человек требовали отставки городского головы Александра Сина. Мэр под давлением митингующих написал заявление об отставке.