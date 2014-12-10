Завтра в Украине по-осеннему сыро: ожидаются дожди и туман, температура поднимется до +6°

Ожидается низкое атмосферное давление. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут выпадать во всех областях, лишь на западе возможны прояснения, сообщает Opogode.ua.

Также ожидаются туманы, изморозь, при осадках - гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Температура воздуха предполагается днем - до 0+6 градусов, в Крыму до +10 градусов. Лишь на севере и северо-востоке будет прохладнее, до 1-3 градусов мороза.

В западной части - местами мокрый снег, возможны прояснения. Температура воздуха ночью и днем от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

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В северных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В центральных областях ожидается влажная погода с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины будет выпадать мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 5 градусов тепла.

В южной части - преимущественно дождь. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-7 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла.

В Киеве 11 декабря ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.