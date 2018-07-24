"Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно?": на Тернопольщине водитель выгнал из автобуса онкобольного АТОшника (фото)

АТОшник вынужден был выйти из автобуса.

Водитель автобуса в Тернопольской области отказался везти онкобольного участника АТО, чем возмутил пользователей сети.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила Оля Подгорная-Коцюра.

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"Сегодня (22.07.2018.), рейс "Тернополь-Лановцы" ... это "быдло" отбросило удостоверение участника АТО со словами: "Че я тебя должен везти бесплатно?", не взял пассажира, 9 месяцев пробывшего на передовой... Кроме того, на автобус он пошел сразу из больницы, где проходил курс химиотерапии, лечится уже больше года", - написала она и опубликовала фото водителя.

Также об инциденте рассказал председатель областного союза «Объединение участников АТО Тернопольщины» Роман Нагорный.

"Этот случай произошел 22 июля на автостанции города Лановцы. 51-летний ветеран АТО Виктор Слободюк ехал из больницы домой. Зашел в автобус, показал свое удостоверение и уже собрался было занять место в салоне, как услышал от водителя: "Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно? Плати или выходи", - заявил он в комментарии "Фактам".

АТОшник вынужден был выйти из автобуса. Дело в том, что у него рак горла. Лечение очень дорогостоящее, и в семье каждая копейка на счету.

Свидетелями этого инцидента стали другие пассажиры, но ни один из них не вступился за бойца. Ветерану АТО пришлось ожидать следующего рейса несколько часов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Винницкой области двоих мужчин, издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком, заставили на коленях просить у него прощения.