Полиция Чернигова ищет людей, которые привязали мужчину к столбу с табличкой "Я - ватник"

Черниговская полиция устанавливает лиц, которые привязали мужчину к столбу.

Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства, при которых в областном центре привязали к столбу мужчину с табличкой "Я - ватник".

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Как сообщает черниговская полиция, устанавливаются лица, которые привязали мужчину к столбу. "20 июля в полицию поступило сообщение, что в Чернигове возле Красного моста стоит мужчина, привязанный скотчем к дорожному знаку. На место происшествия выехала полиция, которая освободила мужчину. Следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции опросили участников и свидетелей происшествия и пригласила потерпевшего в отдел полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУ НП в Черниговской области по согласованию с городской прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Чернигове полиция освободила мужчину, который был привязанным к столбу с табличкой "Я - ватник". "Визуально он похож на человека, который около пяти дней назад бросался бутылками в стелу с фотографиями погибших Героев Небесной сотни. Тогда мужчину задержали, с ним общалась полиция", - пояснили в полиции.