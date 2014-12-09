Волонтеры борются с нехваткой связи на фронте

16:50, 09 декабря 2014
Общество
0 0

Воолонтеры из группы "Вернись живым" собирают деньги на 124 радиостанции для бойцов АТО.

facebook.com/backandalive

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Непростительно, когда конвой в терминал донецкого аэропорта идет без связи. Непростительно, когда у группы разведки одна (!) радиостанция. Непростительно, когда модель привезенных медикам радиостанций оказывается несовместной с моделью тех, которые использует их бригада. Непростительно, когда на 150 км фронта, которые держит одно подразделение, 3 рации", - пишут волонтеры.

По их словам, за девять месяцев войны "есть масса историй, когда нехватка связи стоила жизни бойцам". В связи с этим группа собирает средства на покупку 124 радиостанций.

Читайте такжеУкраинцы Италии приобрели рации для украинских военных"По нашим заявкам: 30 радиостанций ждет сектор А (12 цифровых + 18 аналоговых); 54 радиостанции – сектор Б (38 цифровых+16 аналоговых); 24 радиостанции – сектор С (18 цифровых+6 аналоговых); район М – 16 цифровых радиостанций", - говорится в сообщении.

"Цена вопроса – около 850 000 грн. Именно столько стоят жизни ребят в БТРе, отставшем от колонны, разведчиков, попавших в окружение, раненного парня, которому срочно требуется помощь медиков", - пишут волонтеры.

Как сообщается на странице группы, "Вернись живым" уже передала на фронт около трехсот раций (аналоговых Vertex VX231, цифровых Motorolla dp 4400, автомобильных Dm4600 5).

Post by Вернись живым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter