Волонтеры борются с нехваткой связи на фронте

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Непростительно, когда конвой в терминал донецкого аэропорта идет без связи. Непростительно, когда у группы разведки одна (!) радиостанция. Непростительно, когда модель привезенных медикам радиостанций оказывается несовместной с моделью тех, которые использует их бригада. Непростительно, когда на 150 км фронта, которые держит одно подразделение, 3 рации", - пишут волонтеры.

По их словам, за девять месяцев войны "есть масса историй, когда нехватка связи стоила жизни бойцам". В связи с этим группа собирает средства на покупку 124 радиостанций.

Читайте такжеУкраинцы Италии приобрели рации для украинских военных"По нашим заявкам: 30 радиостанций ждет сектор А (12 цифровых + 18 аналоговых); 54 радиостанции – сектор Б (38 цифровых+16 аналоговых); 24 радиостанции – сектор С (18 цифровых+6 аналоговых); район М – 16 цифровых радиостанций", - говорится в сообщении.

"Цена вопроса – около 850 000 грн. Именно столько стоят жизни ребят в БТРе, отставшем от колонны, разведчиков, попавших в окружение, раненного парня, которому срочно требуется помощь медиков", - пишут волонтеры.

Как сообщается на странице группы, "Вернись живым" уже передала на фронт около трехсот раций (аналоговых Vertex VX231, цифровых Motorolla dp 4400, автомобильных Dm4600 5).