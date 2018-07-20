Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние Балуха – Чийгоз

Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере.

Администрация СИЗО в аннексированном Крыму не учитывает тяжелое состояние украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, и держит его в общей камере.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишет Крым.Реалии.

«Владимир Балух продолжает находиться в общей камере. Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия», – сказал Чийгоз.

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По его словам, Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере.

Публичных комментариев сотрудников СИЗО по этому поводу нет.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России "суд" в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

5 июля «суд» в оккупированном Крыму в второму делу против Балуха - о дезорганизации работы следственного изолятора - приговорил активиста к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб.