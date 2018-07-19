Ирина Луценко рассказала, как будет реализовываться новый закон о противодействии домашнему насилию

Нардеп констатировал, что пока не все министерства готовы к изменениям сознания, необходимым для воплощения закона.

В рамках внедрения закона о противодействии домашнему насилию необходимо скоординировать работу всех ответственных службы вокруг жертвы домашнего насилия, а не заставлять ее бегать со своей проблемой по разным ведомствам.

Об этом в своем Facebook написала народный депутат от БПП, представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко по результатам встречи с представителями общественных организаций относительно предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в Украине.

«В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии домашнему насилию. Поверьте, это был очень сложный, очень непростой процесс. Нам пришлось заменить понятие «гендерно обусловленное насилие», против которого выступало подавляющее большинство депутатов, термином «насилие по признаку пола». Но механизмы противодействия домашнему насилию нам удалось провести. Теперь задача исполнительной власти – воплотить их в жизнь. Как уже неоднократно сообщала, на базе Министерства социальной политики действует рабочая группа в составе представителей основных ведомств, ответственных за выполнение принятого закона. Надо наработать и принять сотни подзаконных актов, инструкций, положений, стандартов и согласовать все это между разными министерствами и ведомствами, чтобы закон заработал», - написала Ирина Луценко.

При этом нардеп отметила, что принятие закона, каким бы сложным оно не было, это самая легкая часть пути.

«Сейчас гораздо труднее, ведь не все министерства готовы к изменению сознания. Эти изменения заключаются в том, что исполнительная власть (как центральная, так и местная) должна строить свою работу вокруг человека, а не наоборот. Некоторые чиновники до сих пор думают, что человек должен бежать со своей проблемой в одно министерство, потом в другое, потом в третье, потом еще, и еще, и еще... Так больше не будет. Человек, гражданин Украины (и неважно – мужчина это или женщина, ребенок или пожилой человек) должен получать помощь комплексно. Именно такая логика нашего закона: все соответствующие службы работают вокруг жертвы домашнего насилия. А также работают с обидчиком, ведь коррекция поведения – неотъемлемая часть процесса выхода из ситуации», - пояснила она.

При этом Ирина Луценко выразила надежду, что уже на сентябрь можно будет выйти на согласование подзаконных актов, будет создан соответствующий реєстр, национальная «горячая линия» и другие инструменты помощи.

«А дальше уже включится гражданское общество и общественные организации. Их задача – мониторить исполнение закона и заставить органы исполнительной власти понять, что человек сейчас стоит в центре, вокруг него должно все крутиться. Будет трудно, очень трудно, ведь изменить сознание – это самое трудное, что нужно сделать», - добавила нардеп.

При этом она выложила в открытый доступ краткую сводную таблицу всех соответствующих наработок по состоянию на начало июля.