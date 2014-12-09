Боевик Моторола подстрелил волонтера из России
01:39, 09 декабря 2014Общество
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В интернете появилось видео, как боевик Моторола в упор стреляет по волонтеру из России.
Моторола подстрелил волонтера из России / Скриншот
На кадрах, снятых самими боевиками, Моторола в упор целится из АПС в человека, который привез им снаряжение.
Таким способом они решили проверить качество амуниции. После нескольких выстрелов бронежилет не выдержал, и осколки пули попали в живот "волонтера".
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