Боевик Моторола подстрелил волонтера из России

01:39, 09 декабря 2014
Общество
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В интернете появилось видео, как боевик Моторола в упор стреляет по волонтеру из России.

Скриншот

На кадрах, снятых самими боевиками, Моторола в упор целится из АПС в человека, который привез им снаряжение.

Таким способом они решили проверить качество амуниции. После нескольких выстрелов бронежилет не выдержал, и осколки пули попали в живот "волонтера".

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