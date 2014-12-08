Аваков ответил мэру Запорожья: В МВД нет информации о якобы готовящемся захвате власти в городе

В Министерстве внутренних дел пока нет информации о возможной подготовке беспорядков с захватом здания Запорожской мэрии во время проведения сессии горсовета 10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, комментируя заявление городского головы Запорожья Александра Сина, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте такжеМэр Запорожья заявил, что в городе готовят силовой захват власти с использованием боевиков

“Нет такой информации”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, городской голова Запорожья Син заявил, что располагает информацией о силовом захвате власти в городе, который готовится «донецкими финансовыми кланами, вошедшими в сговор с отдельными представителями запорожского бизнеса».