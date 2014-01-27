Хакеры взломали сайт мэрии Запорожья и разместили на нем видео силового разгона Майдана

«Запорожцы! Милиция совместно с бандитами в нарушение всех существующих правовых норм избивали жителей Запорожья, журналистов и даже случайных прохожих», - сообщалось на главной странице интернет-ресурса, сообщает Espreso.tv.

По состоянию на 17.00 сайт запорожской мэрии не работает. При этом отображается страница, на которой сообщается, что «сайт отключен по причине взлома».

Как сообщал УНИАН, 26 января на площади перед зданием Запорожской ОГА прошел митинг с участием более 3 тысяч человек, которые требовали люстрации центральной и местной власти.

Читайте такжеМилиция задержала руководителя запорожской Свободы

После сообщения губернатора, что свой пост он не покинет и из Партии регионов не выйдет, участники акции протеста попытались проникнуть в здание ЗОГА. По словам митингующих, из здания им на головы полетели пакеты, которые взрывались, в ответ из толпы полетели камни в здание ЗОГА. Милиция оттеснила участников площади от здания областной госадминистрации и открыла производство по факту попытки захвата админздания. В результате столкновений перед ЗОГА 3 человека были госпитализированы с осколочными ранениями, не представляющими угрозы для жизни.

Около 21.10 сотрудники милиции, за спинами которых, по словам участников Майдана, шли люди спортивного вида в штатском с палками, вытеснили людей с площади. По данным запорожских СМИ, многие, в том числе и журналисты, были при этом избиты и задержаны. Тех, кто смог убежать, силовики отлавливали во дворах.

Читайте такжеВ Запорожье силовики ловят активистов разогнанного Майдана в больницах и с помощью таксистов - СМИ

Согласно данным милиции, в результате столкновений пострадало 12 человек, задержаны - 46.