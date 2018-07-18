"Меня Вова не так поймет": мать Балуха не будет просить Путина о помиловании сына
Мать Владимира Балуха, который голодает в крымском СИЗО, Наталья Балух не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына.
Об она заявила в комментарии Крым.Реалии.
"Я Путина просить не буду. Меня Вова (украинский активист Владимир Балух - ред.) не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить - это признать свою вину. А он вину не может признать потому, что ни в чем не виноват", - сказала Наталья Балух.
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Напомним, мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.
Подконтрольный России "суд" в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).
Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.
Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.
5 июля «суд» в оккупированном Крыму в второму делу против Балуха - о дезорганизации работы следственного изолятора - приговорил активиста к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб.