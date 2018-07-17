Минобороны РФ проводит подводную экспедицию в акватории Крыма: стало известно, что ищут
15:02, 17 июля 2018Общество
1487 0
По словам оккупантов, цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация".
Лккупанты будут работать у берегов Феодосии / Фото: Александр Ёлкин
Министерство обороны России сообщило о проведении подводной экспедиции в акватории оккупированного Крыма.
Отмечается, что Минобороны проводит операцию при участии общественной организации "Батарея 29 бис", передает "КерчьИНФО".
Читайте также"Это катастрофа": в сети показали заваленные мусором курорты Крыма (фото)
"Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья у мыса Фиолент, будем работать у берегов Феодосии. Завершающий этап - Керченский пролив", - заявил председатель правления РОО "Батарея 29 бис"
По словам оккупантов, цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация".
Как сообщал УНИАН, завтра оккупанты перекроют Крымский мост.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter