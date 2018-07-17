Минобороны РФ проводит подводную экспедицию в акватории Крыма: стало известно, что ищут

По словам оккупантов, цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация".

Министерство обороны России сообщило о проведении подводной экспедиции в акватории оккупированного Крыма. Отмечается, что Минобороны проводит операцию при участии общественной организации "Батарея 29 бис", передает "КерчьИНФО". Читайте также"Это катастрофа": в сети показали заваленные мусором курорты Крыма (фото) "Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья у мыса Фиолент, будем работать у берегов Феодосии. Завершающий этап - Керченский пролив", - заявил председатель правления РОО "Батарея 29 бис" По словам оккупантов, цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация". Как сообщал УНИАН, завтра оккупанты перекроют Крымский мост.

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