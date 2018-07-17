ТОП-3 украинских производителей продуктов питания

На украинском рынке представлено множество компаний, производящих продукты питания. Однако немногие из них заслуживают звания национального производителя своим ответственным подходом к работе, европейскими стандартами производства и высоким качеством продукции. Мы выбрали лучших из лучших в разных сферах и рассказываем, почему украинцы могут доверять этим компаниям.

Холдинг «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») вошел в рейтинг благодаря в первую очередь экологичности своего производство, в которое он постоянно инвестирует. На мощностях холдинга установлено наиболее передовое очистное и перерабатывающее оборудование европейского производства.

Так, еще в 2015 года «Агромарс» построил свой собственный перерабатывающий завод, на котором утилизируются все отходы предприятия. Его строили по нидерландской технологии, с учетом европейских нормативов, потому в экологическом плане он полностью соответствует стандартам Евросоюза. Также на предприятии функционирует современный цех водоснабжения и очистных сооружений, который обошелся «Агромарсу» в 39 млн евро. Его также строили европейцы по своим технологиям.

Такой подход оценили во всем мире – в частности, инспекторы Европейской комиссии подтвердили, что производство и качество продукции компании соответствуют всем международным регламентам и директивам Евросоюза. Подобные проверки безопасности и качества продукции компании проводили и комиссии из стран Ближнего Востока и Азии, которые пришли к тем же положительным выводам, что и инспекторы из Европы. Именно потому продукция «Гаврилівських курчат» успешно экспортируется в Германию, Нидерланды, Ирландию, Словакию, Арабские Эмираты, Ливию, Катар, Саудовскую Аравию, а также в Ирак, Египет, Китай и Вьетнам.

Еще один участник рейтинга компания «Оболонь» заслужила место благодаря своему широчайшему ассортименту, экспортным успехам и заботой об окружающей среде. Так, предприятие производит широкую линейку пива, сидров, безалкогольных напитков, а также минеральной воды и даже снеков.

При этом «Оболонь» является крупнейшим украинским экспортером пива. Причем, хотя большинство экспорта компании идет в соседние Молдову и Беларусь, она успешно поставляет продукцию и в страны Балтии и Азии – в частности в Японию и Китай.

Стоит отметить и успехи «Оболони» в вопросах переработки. Компания с 2003 года реализует программу по переработке пластиковых отходов, а именно – ПЭТ-бутылок.

Группа компаний «Молочный Альянс» (ТМ «Яготинське») широко известна в Украине качеством своей продукции и заботой о детях. Так, самый известный бренд компании «Яготинське» и его суббренд «Яготинське для дітей» несколько лет подряд лидируют в категориях «Молоко» в различных рейтингах и потребительских опросах.

При этом «Молочный Альянс» активно спонсирует социальные, оздоровительные, гуманитарные и творческие проекты, помогает детским домам и спортивным клубам, выделяя на это ежегодно около миллиона гривен.

Отметим, что кроме «Яготинского», продукция компании известна в Украине под брендами «Пырятин» и «Славия». И не только в Украине – ведь она успешно экспортируется в такие страны, как Казахстан, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Нигерия, Египет, Япония, Вьетнам, Алжир и Бангладеш.