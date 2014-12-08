«Власти» оккупированного Крыма хотят разрешить верующим проводить обряды в заповедниках

С такой инициативой выступил "начальник отдела по делам религий и национально-культурных обществ" Министерства культуры "Республики Крым" Александр Селевко, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что это "достаточно болезненная тема", которая не регулируется ни российским, ни украинским законодательством.

"К сожалению, заповедники могут принимать туристов, группы, для того, чтобы шашлычки пожарить, с водочкой посидеть, а сделать религиозный обряд является камнем преткновения", - сказал Селевко.

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По его словам, в горно-лесной зоне Крыма находится много памятников и сакральных мест, и чиновникам необходимо разработать порядок осуществления паломничеств или религиозных обрядов на заповедных территориях.

Кроме того, чиновник сообщил, что уставы религиозных организаций, не относящихся к традиционным религиозным конфессиям, при перерегистрации будут проходить религиоведческую экспертизу в Министерстве юстиции России.