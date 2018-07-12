Российские оккупанты держали украинских моряков с судна "ЯМК-0041" под дулами автоматов – родственники

Украинцы уже третий месяц не могут вернуться на территорию материковой Украины - им не возвращают паспорта.

Российские силовики оказывали психологическое давление на украинских рыбаков, схваченных у берегов оккупированного Крыма.

Как сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмена), об этом омбудсмену Людмиле Денисовой 11 июля рассказали родственники незаконно задержанных украинских граждан.

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В частности, родственники рассказали Денисовой, что сразу после задержания украинцев доставили до города Балаклавы «для проведения процессуальных действий».

Капитан судна в настоящее время содержится в СИЗО оккупированного Симферополя, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Остальным четырем членам экипажа не выдвинуто никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта.

«Семьи задержанных подчеркивают нарушение прав человека со стороны российской стороны. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов», - отмечается в сообщении.

Людмила Денисова отметила, что неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Так, 16 мая Уполномоченный направила обращение с просьбой установить местонахождение украинцев и объяснить причины их задержания, а также проверить условия содержания и предоставления украинцам медицинской помощи.

Еще одно письмо российской стороне направили 25 июня. В нем Денисова выразила обеспокоенность информацией о том, что рыбаки начали голодовку и обратилась с просьбой способствовать ее личному визиту к гражданам Украины.

Омбудсмен отметила, что ответ на свой запрос получила только 10 июля. Он состоял из одной фразы: ее просьба о посещении данных граждан Украины направлена на рассмотрение компетентных органов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) на запад от мыса Тарханкут в Крыму.

Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий». Госпогранслужба Украины заявила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.

На борту находились пять членов экипажа. МИД Украины назвал задержание украинского судна «узурпацией суверенных прав Украины» относительно прилегающей к полуострову акватории и «нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права».

Суд в аннексированном Крыму арестовал капитана задержанного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже стало известно, что морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений.