В Киевской области задержали депутата за вымогательство взятки в размере 1 миллиона

Мужчина требовал взятку в сумме 1 миллиона гривень за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.

В Киевской области задержали одного из депутатов Гостомельского поселкового совета.

Мужчина требовал взятку в сумме 1 млн гривень за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших. Об этом сообщает полиция Киевщины в Facebook.

Правоохранители задокументировали преступный факт во время получения части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривень.

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В автомобиле народного избранника, который задержан в порядке ст.208 УПК Украины, изъяты денежные средства, полученные преступным путем. Также изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поссовета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Сумщине разоблачили предпринимателя, который на ремонте дороги "наварил" почти 800 тысяч гривень.