Полицейским, которые издевались над бездомным в Харькове, грозит 8 лет тюрьмы (видео)
19:24, 10 июля 2018Общество
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За превышение служебных полномочий всем троим грозит 8 лет за решеткой.
За издевательство над человеком бывшим полицейским грозит до 8 лет лишения свободы \ УНИАН
Трех полицейских, которые издевались над бездомным в Харькове, таки уволили из рядов полиции.
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Видео, которое появилось в сети, вызвало скандал: полицейский сначала дает мужчине пинок, а потом бьет в лицо. Еще двое полицейских не только наблюдают, но и подстрекают своего коллегу.
Антигероями видео оказались бывшие милиционеры, которые в свое время успешно прошли переаттестацию. Делом занялась прокуратура, говорится в сюжете ТСН.
За превышение служебных полномочий всем троим грозит 8 лет за решеткой.
Полицейским, которые издевались над бомжом в Харькове, грозит 8 лет за решеткой
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