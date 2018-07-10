Под посольством Хорватии в Киеве прошла акция поддержки хорватских футболистов (фото)

Участники акции развернули под входом в посольство флаги Украины и Хорватии. В акции приняли участие около 20 человек.

Под посольством Хорватии в Киеве прошла акция поддержки хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, а также граждан Хорватии, которые воюют в районе проведения ООС на Донбассе на стороне Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Организаторами акции выступила организация "Ветеранское братство". Примкнули к ним сторонники партии "Национальный корпус" и участники "Национальных дружин". В акции приняли участие около 20 человек.

Участники акции развернули под входом в посольство флаги Украины и Хорватии, а также плакаты с надписями "Слава Украине" и словами поддержки для хорватов хорватском языке. Акция длилась 10 минут.

Читайте такжеВукоевич о скандале с ФИФА и реакцию болельщиков: я сам заплачу штраф

Как известно, после победы сборной Хорватии над сборной России в 1/4 чемпионата мира по футболу 2018 года в российском городе Сочи Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с поздравлением Украине. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время были игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виде, а Вукоевича отстранили от работы на чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.