В Софии похищена картина «На Шипке все спокойно»

В Софии похищена картина художника Василия Верещагина «На Шипке все спокойно», сообщили источники в правоохранительных органах Болгарии.

По их версии, картина была похищена из Национального выставочного центра, расположенного на бульваре Витоша в центре Софии. Вместе с ней было украдено еще одно полотно, какое именно - сейчас устанавливается.

Картина экспонировалась в рамках выставки, посвященной 130-летию освобождения Болгарии от турецкого ига. Выставка была размещена на третьем этаже Национального выставочного центра.

Преступник, по предварительным данным, действовал в одиночку, хотя вполне возможно, что на улице его ждали сообщники. Злоумышленника зафиксировали две видеокамеры наружного наблюдения: одна, установленная непосредственно на выходе из зала выставки, другая - на выходе из самого Национального выставочного центра.

Газета.ру