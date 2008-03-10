У православных христиан сегодня начинается Великий пост
13:35, 10 марта 2008Общество
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Нельзя есть определенные продукты и грешить
У православных христиан сегодня начинается Великий пост.
Этот пост, продолжительностью 40 дней, является самым строгим, главным и долгим из четырех многодневных постов христиан в году.
Завтрашний день открывает Страстную неделю, Великий пост связан с христианским преданием о посте Иисуса Христа в пустыне.
Христиане в постные недели не должны есть определенные продукты, а также грешить.
Завершением поста является Пасха- главный праздник православных христиан.
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