У православных христиан сегодня начинается Великий пост.

Этот пост, продолжительностью 40 дней, является самым строгим, главным и долгим из четырех многодневных постов христиан в году.

Завтрашний день открывает Страстную неделю, Великий пост связан с христианским преданием о посте Иисуса Христа в пустыне.

Христиане в постные недели не должны есть определенные продукты, а также грешить.

Завершением поста является Пасха- главный праздник православных христиан.