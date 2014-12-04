206 бойцов АТО стали инвалидами

Об этом он заявил во время встречи с людьми с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Я не хочу, чтобы в Украине больше использовалось слово "инвалид". Я хочу, чтобы отношение было такое, как в странах Европейского Союза", - заявил он.

По словам Президента, речь идет об обеспечении доступа людей с ограниченными возможностями в общественные места, учреждения образования, здравоохранения, об обеспечении таких людей рабочими местами, создания для них равных возможностей с другими гражданами. Порошенко отметил тот факт, что уже есть институты, которые пытаются облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями и "демонстрируют такое отношение, которого они заслуживают".

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Президент выразил убеждение, что решение вопросов людей с ограниченными возможностями будет одним из приоритетных в работе нового правительства и подчеркнул, что готов всячески способствовать этому. "Я готов действенно поддержать работу гражданского общества в этом направлении", - сказал он.

Порошенко напомнил, что в Украине сейчас почти 3 млн граждан с инвалидностью пока что чувствуют себя исключенными из полноценной жизни общества и ждут этих шагов.

Особое внимание президент уделил участникам антитеррористической операции, получившим инвалидность вследствие ранений. Это уже 206 бойцов. Глава государства от имени украинского народа поблагодарил всех героев "за проявленную силу духа, патриотизм".

Президент акцентировал внимание на необходимости решения проблем участников АТО, в частности, предоставления статуса участника боевых действий, и отметил, что требует от нового Правительства немедленного их решения. Он также отметил, что государство занимается вопросами протезирования участников АТО и поднимает перед международными партнерами вопрос предоставления им медицинской помощи, реабилитации за рубежом.