Переговорщики от Украины и России решили, как прекратить огонь на Донбассе (видео)

Об этом сообщил представитель Украины генерал-лейтенант вооруженных сил Владимир Аскаров.

«Сегодня проводилась работа по исполнению мер, которые предусмотрены меморандумом, подписанном в Минске. Мы провели рабочую встречу в четырехстороннем формате в Луганске. На ней присутствовали представители ОБСЕ, российской стороны, Украины и администрация отдельных районов Луганской области. Во время работы мы пришли к согласию по практическим шагам, которые необходимо сделать для того, чтобы прекратить огонь и в дальнейшем отвести тяжелое вооружение»,‒ сказал Аскаров.

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Представитель РФ генерал-лейтенант Александр Ленцов назвал сегодняшнюю встречу в Луганске конструктивной. Он также отметил, что в ближайшее время можно ожидать прекращения огня на Донбассе.

«Есть уверенность в том, что желание руководства администрации отдельных районов Донецкой и Луганской областей приведет к тому, что в ближайшее время мы подойдем к выполнению первого пункта меморандума – прекращению огня»,‒ заявил он.