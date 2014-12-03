Сушкевич назначен уполномоченным по правам людей с инвалидностью

Как сообщили в пресс-службе президенте, соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с людьми с ограниченными возможностями, которая состоялась сегодня, в Международный день инвалидов.

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На встрече Петр Порошенко сообщил, что во время проведения консультаций относительно кандидатур на должность уполномоченного получил фактически единогласное предложение назначить Валерия Сушкевича.

Президент заверил в своей поддержке уполномоченного в решении проблем, которые предстают перед людьми с ограниченными возможностями, защите и обеспечении реализации их прав.

"Должны делать все для того, чтобы защитить права людей с ограниченными возможностями. Я здесь ваш партнер, ваш союзник", – заявил глава государства.

Велерий Сушкевич назвал решение о создании института уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью проявлением европейского подхода к людям с особыми потребностями. По его мнению, это позволит людям с инвалидностью отстоять свое право быть равными в обществе.

"Это чрезвычайно эффективный механизм. Важно, что мы вместе с президентом будем создавать общество для всех, заставляя исполнительную власть через институт уполномоченного делать равные права и возможности для всех", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря глава государства своим указом создал в Украине институт уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью.