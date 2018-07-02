На Житомирщине госчиновника заподозрили в халатности, которая привела к растрате 300 тысяч гривень

Чиновник не проверил цены на товары и работы и согласовал проектную документацию на техническое переоснащение с заменой аварийного оборудования канализационной насосной станции.

В Житомирской области чиновника облгосадминистрации подозревают в служебной халатности, которая привела к растрате более 300 тыс. грн бюджетных средств.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области следователи полиции проводят досудебное расследование по уголовному производству относительно неправомерных действий должностных лиц Департамента экологии и природных ресурсов Житомирской областной государственной администрации. Так, 27 июня было сообщено о подозрении заместителю директора указанного департамента в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность"). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Установлено, что заместитель директора департамента в 2014 году, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не принял меры по проверке цен на товары и работы и согласовал проектную документацию на техническое переоснащение с заменой аварийного оборудования канализационной насосной станции в поселке Мирополь Романовского района.

Вследствие таких неправомерных действий было излишне перечислено более 300 тыс.грн бюджетных средств, чем государству был нанесен ущерб на указанную сумму.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения..