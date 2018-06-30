Оккупанты в Крыму возбудили два дела в отношении крымского татарина Параламова, заявившего о пытках - адвокат

По словам адвоката, крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности, спецдокладчику ООН по пыткам.

Подконтрольные России следственные органы в оккупированном Крыму возбудили два уголовных дела в отношении крымского татарина Рената Параламова, который ранее заявил о пытках.

Читайте такжеЖертва жестоких пыток ФСБ в оккупированном Крыму рассказал о пережитом (видео)

Как сообщают "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат семьи Параламова Эмиль Курбединов на заседании общественного объединения «Крымская солидарность».

«Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые проводили обыск у Рената Параламова, а затем отвезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов», - сказал Курбединов.

По словам адвоката, крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности, спецдокладчикУ ООН по пыткам.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2017 ГОДА в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова прошел обыск.

По словам его адвоката, Параламова вывезли российские силовики, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Активисты сообщили, что Параламов - мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Не имеет судимостей.

14 сентября Параламов нашелся и рассказал, что российские силовики избивали и пытали его электрическим током.