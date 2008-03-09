Ющенко: деревья должны сажать не Петр Первый и не Сталин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает граждан и местную власть обустраивать села.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на митинге по случаю 194-летия со дня рождения Тараса Шевченко, который прошел сегодня на его родине в селе Моринцы Черкасской области.

Президент подчеркнул, что в каждом украинском селе, украинском городке необходимо реализовать проекты, посвященные памяти Тараса Григорьевича Шевченко.

Он также подчеркнул, что необходимо провести озеленение сел, вообще привести их в порядок.

«Убрать то, что, возможно, десятками лет не убиралось, побелить наши дома, обсадить деревьями наши дороги, чтобы у нас не было такого ощущения, что ты можешь ехать с десяток километров, и ни слева, и ни справа нет ни одного деревца», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Я не хочу, чтобы страна жила легендами, когда едешь по украинским дорогам и видишь липы, вербы, которым за 80 или 90 лет, то говорят, что это либо Петр І, либо Екатерина II, либо Сталин посадили. А это поколение, что, не может след оставить?», - отметил Президент.

Он призвал граждан присоединиться к инициированной им всеукраинской акции – Весенней толоке по озеленению и благоустройству.

Перед митингом Президент принял участие в высадке деревьев.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о проведении в Украине с 5 марта до 20 апреля 2008 года Весенней толоки по озеленению и благоустройству.

В рамках проведения толоки глава государства поручил местным органам власти обеспечить: организацию и осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов, в частности создание в установленном порядке в каждом населенном пункте новых зеленых зон, парков, скверов, высаживанию саженцев деревьев и кустарников; благоустройство, в том числе приведение к надлежащему эстетичному и санитарному состоянию, придомовых территорий и т. д.