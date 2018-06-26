"Этнокод": журналисты отправились в экспедицию, в которой гуцулы развенчали мифы о себе (видео)

Журналисты отправились в необычную этнографическую экспедицию на запад Украины, чтобы посмотреть, как вековые традиции уживаются с настоящим.

Журналисты отправились в уникальную экспедицию, чтобы исследовать нынешний быт гуцулов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Украинцы, которые живут ближе к солнцу и годами не спускаются с гор. Журналисты отправились в необычную этнографическую экспедицию на запад Украины, чтобы посмотреть, как вековые традиции уживаются с настоящим.

Гуцулы проживают высоко в горах. Чтобы до них добраться, надо приложить немалые усилия.

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Из благ цивилизации у них только электроэнергия, а в города они выбираются не чаще одного раза в неделю за мелкими покупками.

Гуцулы досих пор хранят секреты рецептов настоящей брынзы, а также владеют мастерством игры на трембите. Сейчас ее используют в основном при печальных обстоятельствах, на похоронах.

Также они сохраняют древние верования и предрассудки: не сажают овощи в определенные дни недели и тому подобное.