Сегодня огласят приговор голливудскому палачу, жестоко убившему украинку (видео)

Голливудскому сценаристу Лейбелу грозит пожизненное заключение.

Сегодня в Соединенных Штатах в суде огласят решение в отношении голливудского сценариста, автора комиксов Блейка Лейбела, который убил украинку Яну Касьян.

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Еще на прошлой неделе суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в душегубстве - через 2 года после преступления. Лейбелу грозит пожизненное заключение, говорится в сюжете ТСН.

"К сожалению, нет такого наказания, по которому бы он ответил по всем параметрам за убийство моей дочери", - рассказала мать убитой украинки.

Ранее СМИ сообщали, что Лейбел полностью снял скальп и продолжал издеваться над Яной Касьян. Также он отрезал ей ухо и снял ей половину правой части лица. Ниже подбородка у горла был страшный укус.

Также голливудский сценарист расчленил тело украинки на десяток частей и вынес в мусорных пакетах.