Тело расчленил на 11 частей: появились жуткие подробности убийства украинки голливудским сценаристом (видео)

Только в июне родные Яны Касьян узнали детали событий двухлетней давности.

В Соединенных Штатах расследуют смерть 30-летней киевлянки Яны Касьян. В преступлении обвиняют ее гражданского мужа – голливудского сценариста и автора комиксов 35-летнего канадца Блейка Лейбела.

Блейк – отпрыск состоятельных родителей. Папа – миллионер, магнат строительного бизнеса и бывший олимпийский чемпион. С Лейбелом Яна познакомилась в 2014 году в Лос-Анджелесе. Через год после знакомства Яна забеременела. Блейк всегда был рядом и поддерживал гражданскую жену на родах. У пары родилась дочь, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Яна забрала в США и маму. И тут Блейка словно подменили. За несколько дней после рождения дочери его задержала полиция. Обвинения очень тяжелые - за изнасилование женщины. Чтобы вытащить мужа из тюрьмы, Яна вносит залог в 100 тысяч долларов. Суда насильник ждет дома. Вдруг исчезает сама Яна.

Ее мать три дня дежурила под домом, где жили ее дочь и зять. Яна не отвечала на многочисленные телефонные звонки. Женщина требовала от полицейских зайти в дом, который расположен в одном из самых престижных и дорогих районов Лос-Анджелеса. Говорит, что слышала стоны Яны, но копы бездействовали. Они объясняли, что не имеют права врываться в помещение, когда там тихо.

Лишь на третий день полицейские вошли в здание. Там и нашли тело Яны. Блейка же пришлось задерживать силой. Домой Яна вернулась в закрытом цинковом гробу. Что в середине - мама Оля и не увидела. Гроб открывать запретили. Более того, похороны состоялись без нее. В то время она билась за опеку над новорожденной внучкой.

Только за два года на суде были обнародованы детали убийства 30-летней украинки. Просто во время слушаний мама Яны теряла сознание. Присяжные тоже не выдерживали услышанных деталей и выходили из зала.

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"Полностью снял скальп и продолжал над ней издеваться. Она жила. Он ей отрезал ушко. Он снял ей половину правой части лица. Ниже подбородка у горла был страшный укус - был сильный удар с левой стороны щеки. Он ей вырезал бровки, которые валялись между матрасами", - с болью рассказывает мама убитой украинки.

Теперь мама Оля знает, почему гроб не разрешили открывать. Тело Яны Блейк он расчленил на десяток частей и вынес в мусорных пакетах.

"Все части тела Яны - они нашли 11 мешков - на помойке. Там были все волосы Яночки. Яночкино ушко. Все части тела. Он ее резал ножом. Он резал бритвой", - не может сдержать слез мама Оля.

В СМИ попало несколько фото с места трагедии. Рядом с телом Яны Блейк поставил картину, которую нарисовал сам. Он воплотил в жизнь свою работу, комикс стал его инструкцией для убийства женщины. На обложке его сборника с самыми популярными рисунками под названием "Синдром" - младенец со снятым скальпом.

Лейбел так своей вины и не признал. Открещивается и от убийства, и от комикса. На суд пришел в белом костюме. Богатая и влиятельная семья Лейбелов наняла ему с десяток адвокатов.

Но присяжные были единодушны. Блейк Лейбла признали виновным в убийстве украинки. Приговор 37-летнему мужчине объявят уже во вторник, 26 июня. Скорее всего, его ждет пожизненное заключение.