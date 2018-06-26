Три четверти украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении

Относительно меньше пессимизма высказывают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге.

По мнению 76% украинцев, дела в Украине идут в неправильном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, обнародованного сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"76% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% – высказывают противоположное мнение, 11% – затрудняются с оценками в этом вопросе. Относительно меньше пессимизма высказывают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге", - сообщили в "Рейтинге".

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В то же время директор социологической группы Алексей Антипович заявил, что только большинство электората нынешнего президента Украины Петра Порошенко считает, что дела в Украине идут в правильном направлении.

"Интересное распределение среди электоральных групп, где единственный политик Петр Порошенко, 70% электората которого считает, что ситуация движется в правильном направлении. Во всех других электоратах политиков оценки крайне негативные", - заявил он.

"Можно разделить на две категории. Есть шесть политиков - это Вакарчук, Тягнибок, Ляшко, Садовый, Гриценко, Зеленский - где оценки все-таки немного лучше, чем среди электората Тимошенко, Рабиновича или Бойко, который фактически по 90% считают, что ситуация движется в неправильном направлении", - добавил он.

Опрос проводился с 14 по 24 июня. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов. Было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился посредством личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, две трети украинцев не верят в честность предстоящих президентских выборов.