"Превратился в деда": поклонники не узнали мужа Ани Лорак (фото)

В свои 40 лет муж певицы Ани Лорак выглядит значительно старше своих ровесников.

Ани Лорак разместила в Instagram несколько фотографий с отдыха на Днепре с друзьями, а также мужем и дочерью.

"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!", – подписала снимки певица.

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В свои 40 лет муж певицы Ани Лорак выглядит значительно старше своих ровесников. Рассматривая снимки артистки, на которых исполнительница позирует на яхте в компании возлюбленного, поклонники отметили, что Мурат Налчаджиоглу заметно постарел. У турецкого бизнесмена появились седина и морщины. Также супруг певицы набрал лишний вес, отмечают фанаты звезды.

«Мурат в деда превратился», «В 40 лет так выглядеть как он… слава богу, нет, надеюсь, и в 60 так не буду», «Старый Мурат, как дед», «Муж страшненький! Наверное, добрый», «Турецкие мужчины рано седеют. Ничего страшного», «Какой дедушка?! Просто на фото так вышел. Бесконечного счастья этой паре», «Седины и морщины!», «Муж уставший выглядит!» — прокомментировали фото певицы поклонники.

Также Ани Лорак показала свою 7-летнию дочь Софию, подписав фото так: "Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд".