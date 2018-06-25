Россия больше месяца игнорирует запросы Украины по поводу задержанных украинских моряков - омбудсмен

Украинский омбудсмен обнародовала письмо к Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос по экипажу «ЯМК-0041», но до сих пор не получила ответ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не отвечает на запросы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой по поводу экипажа задержанного у берегов Крыма украинского судна «ЯМК-0041».

Читайте такжеУкраина направила России ноту из-за задержания судна с украинскими рыбаками

Об этом Денисова сообщила на странице в Facebook.

Украинский омбудсмен обнародовала письмо к Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос по экипажу «ЯМК-0041», но до сих пор не получила ответ.

Денисова отметила, что моряки объявили голодовку, но к ним не допускают адвокатов.

«На жалобы оккупационные администрации Крыма не реагируют», – подчеркнула украинский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, моряки украинского рыболовецкого судна, задержанного 4 мая российскими пограничниками у берегов оккупированного Крыма, отказались от еды.

По словам крымского адвоката Эдема Семедляева, члены экипажа «в отчаянии от неопределенности».