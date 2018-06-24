Только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования – Гриневич

Кроме этого, в МОН отмечают, что первые шаги в реформировании профессионального образования предпринимаются уже сейчас и основаны они на рекомендациях Европейского Союза.

В Министерстве образования и науки Украины привели данные статистики, согласно которым лишь 20% выпускников украинских школ продолжают обучение в учреждениях профессионального образования. Сейчас МОН занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом.

Об этом на Форуме местного развития в Трускавце заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-центр МОН.

"Профессиональное образование в Украине сегодня не престижное – лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, против 40% в европейских странах, работают на оборудовании, изношенном на 60% – 100% и имеют неэффективную сеть", – отметила глава министерства.

Она добавила, что нужно оторваться от советских практик и начать продвигать механизмы, работающие в профессиональном образовании в успешных образовательных системах мира.

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В частности Гриневич рассказала, что сейчас МОН занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.

"Поощрение развития этого государственно-частного партнерства – наша цель, и мы активно искали путь, каким же может быть это поощрение. Однако, когда я была в Германии, узнала, что там работодатели ни одного поощрения за участие в обучении детей не имеют – ни налоговых льгот, даже с зарплаты учеников платятся полноценные налоги. Единственное – государство оплачивает специалистов, которые работают с детьми, в частности на производстве, что логично", – подчеркнула министр.

Кроме этого, в МОН отмечают, что первые шаги в реформировании профессионального образования предпринимаются уже сейчас и основаны они на рекомендациях Европейского Союза.

"Мы совместно с ЕС подготовили так называемую Зеленую книгу, в которой есть рекомендации по изменению действующей реформы образования. В частности, там выделена изменение систем финансирования и администрирования сферы профессионального образования. С 2017 года и сейчас мы финансируем заказ на специальности общегосударственного значения – 119 миллионов на год. Также 2018 мы удвоили финансирование на открытие учебно-практических центров – выделили 100 миллионов", – добавила Гриневич.