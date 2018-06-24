На Ивано-Франковщине открывается форум Via Carpatia: онлайн-трансляция

В рамках форума запланирована серьезная экономическая дискуссия, ожидается широкое представительство чиновников и депутатов из Украины и Европейского Союза.

Сегодня в селе Криворовня Ивано-Франковской области открывается Международный форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia», который пройдет во время традиционного гуцульского фестиваля "Полонинское лето ".

Смотрите онлайн-трансляцию мероприятия на УНИАН.

Мероприятие, которое состоится с 23 по 30 июня 2018 года, должно стать знаковым культурным и общественным событием страны. Участников и гостей ждет насыщенная интеллектуальная и развлекательная программа.

В рамках форума запланирована серьезная экономическая дискуссия. Ожидается широкое представительство чиновников и депутатов из Украины и Европейского Союза.