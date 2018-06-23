В Харькове при попытке взорвать памятник воинам УПА по приказу спецслужб России задержали женщину

Злоумышленница входила в так называемую военно-политическую группу «Харьковское движение сопротивления», финансируемую из РФ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали женщину, которая по заданию спецслужб России пыталась подорвать памятник воинам Украинской повстанческой армии.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники задокументировали, что для совершения ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления».

По данным СБУ, с 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

Контрразведчики СБУ установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ «ХДС» для проведения в Харькове террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.

Сегодня, 23 июня, ночью сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций «Д/ЛНР».

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.