В Харькове при попытке взорвать памятник воинам УПА по приказу спецслужб России задержали женщину

19:00, 23 июня 2018
Общество
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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак \ фото УНИАН

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали женщину, которая по заданию спецслужб России пыталась подорвать памятник воинам Украинской повстанческой армии.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники задокументировали, что для совершения ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления».

По данным СБУ, с 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

Контрразведчики СБУ установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ «ХДС» для проведения в Харькове террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.

Сегодня, 23 июня, ночью сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций «Д/ЛНР».

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

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Теги: #Харьков#УПА#подрыв