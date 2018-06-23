Должностных лиц Житомирского бронетанкового завода подозревают в растрате и злоупотреблениях

Следователи проверяют информацию о поставках завода одним из ООО под видом «новых» гусеничных комплектов боевых машин пехоты, которые ранее находились в использовании, и рыночная стоимость которых соответственно ниже, чем предусмотрено договором.

Должностных лиц Житомирского бронетанкового завода подозревают в злоупотреблениях при закупке гусеничных комплектов для боевых машин пехоты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, военной прокуратурой Житомирского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты государственных средств служебными лицами ГП «Житомирский бронетанковый завод» со злоупотреблением служебным положением. Указанные средства поступили в госпредприятие на выполнение контракта по государственному оборонному заказу по ремонту боевых машин пехоты.

Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование в котором осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Напоминается, что 22 июня прокуроры, следователи, работники СБУ с привлечением сотрудников департамента внутренней безопасности госконцерна «Укроборонпром» и специалиста Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели обыск в складских и офисных помещениях Житомирского бронетанкового завода. В ходе обысков обнаружены гусеничные комплекты, поставленные ООО «Научно-производственная компания «Нова», и документы по их поставке.

"Актуальность данного вопроса обусловлена необходимостью проверки полученной в ходе досудебного расследования информации относительно поставленных государственному предприятию ООО «НПК НОВА» под видом «новых» гусеничных комплектов боевых машин пехоты, которые по данным следствия, ранее находились в использовании, и рыночная стоимость которых соответственно ниже, чем предусмотрено договором", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Кроме этого, одновременно были проведены 5 обысков в Житомире и Харькове, в частности, по месту нахождения производственных мощностей ООО «НПК НОВА», а также по месту жительства его руководителей.

По результатам полученных в ходе данных обысков следователи обратились в суд с ходатайством о назначении экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетанкового вооружения и техники. Предприятие также выполняет капремонт нестандартного и паркового оборудования для войск и ремонтных заводов.