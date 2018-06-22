СБУ проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры проводят обыски на государственном предприятии «Житомирский бронетанковый завод».

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Как сообщила пресс-офицер Управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

«Сегодня управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке государственного концерна «Укроборонпром» проводятся следственные действия, в том числе и на ГП «Житомирский бронетанковый завод», в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины», - сообщила Мартынюк.

Справка УНИАН, государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетанкового вооружения и техники. Предприятие также выполняет капремонт нестандартного и паркового оборудования для войск и ремонтных заводов.