Украинские кибервойска рассказали о захваченных ими веб-камерах на Донбассе, в Крыму и РФ

Украинские хакеры начали захватывать доступ не только к частным веб-камерам на оккупированных территориях Украины, но и в России.

Об этом рассказал известный украинский хакер Евгений Докукин на своей странице в Facebook.

"Расскажу вам секретную информацию о количестве частных веб-камер, которые были захвачены УКВ (Украинские кибервойска - прим. УНИАН) с июня. Как мы начали наблюдение за веб-камерами Донецкой и Луганской областей, а осенью также и Крыма", - пишет он.

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Хакер отмечает, что одновременно с наблюдением за публичными камерами, кибервойска начали находить и захватывать доступ и к частным.

"На сегодня это следующее количество камер:всего: 200. Это веб-камеры в Донецкой и Луганской областях, Крыму и России. В этом месяце мы начали захватывать камеры в РФ", - сообщает Докукин.

Хакер подчеркивает, что это все - отдельные хосты. На каждом из них в панели управления могут быть несколько веб-камер (обычно количество камер от 1 до 16). Таким образом общее количество отдельных частных камер составляет около 1000 штук.