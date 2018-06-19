Суд по делу о покушении на Окуеву и Осмаева утвердил порядок исследования доказательств

В заседании суда по рассмотрению уголовного производства в отношении гражданина РФ Артура Кринари, обвиняемого в покушении на добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, объявлен перерыв.

Суд по рассмотрению уголовного производства о покушении на добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева утвердил порядок исследования доказательств.

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Как передает корреспондент УНИАН, уголовное производство в отношении гражданина РФ Артура Кринари, обвиняемого в покушении на Окуеву и Осмаева, рассматривается в Подольском райсуде Киева с участием суда присяжных.

Согласно решению суда присяжных, сначала допросят потерпевших Осмаева и мать его погибшей жены Ирину Каминскую.

«Суд присяжных постановил: допросить потерпевших, допросить свидетелей, исследовать доказательства, предложенные стороной обвинения. Далее допросить лиц, которые предложены стороной защиты, и исследовать документы, которые будут предложены стороной защиты», - объявила председательствующая судья Елена Павленко, уточнив, что обвиняемый Кринари может предоставить показания на любой стадии судебного разбирательства.

После объявления повестки исследования доказательств адвокат обвиняемого Алексей Дубина подал ходатайство с просьбой объявить перерыв в судебном заседании, поскольку, по его словам, пока он не готов к допросу потерпевших.

При этом потерпевшая Каминская согласилась давать показания только после Осмаева.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката и объявил перерыв в заседании до 6 июля 2018 года. Начало заседания - в 15.30.

Стоит отметить, что адвокат Дубина предлагал другой порядок исследования доказательств. Он хотел в первую очередь исследовать звуко- и видеозаписи, имеющиеся в материалах дела. Это аудиозаписи разговоров операторов линии 102 столичной полиции от 1 июня 2017 года и аудиозаписи вызовов на линию 103 1 июня 2017 по адресу: Киев, улица Кирилловская, 51.

После этого он предлагал исследовать протоколы следственных экспериментов, в том числе с Осмаевым, а затем - документы от стороны обвинения, документы, представленные стороной защиты, а уже после этого допросить Осмаева.

Как уточнил в комментарии УНИАН адвокат, при определенном судом присяжных порядке исследования доказательств во время допроса Осмаева защита будет лишена права ссылаться на документы, которые будут исследоваться в соответствии с этим порядком в следующую очередь.

Вместе с тем Осмаев пообещал приходить на все судебные заседания в случае необходимости, несмотря на два покушения на его жизнь и наличие опасности.

Как сообщал УНИАН, нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву было совершено 1 июня 2017 года в Киеве.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Кринари. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Мужчина содержится под стражей.

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранение.