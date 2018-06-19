Суд по делу о покушении на Окуеву и Осмаева утвердил порядок исследования доказательств
Суд по рассмотрению уголовного производства о покушении на добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева утвердил порядок исследования доказательств.
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Как передает корреспондент УНИАН, уголовное производство в отношении гражданина РФ Артура Кринари, обвиняемого в покушении на Окуеву и Осмаева, рассматривается в Подольском райсуде Киева с участием суда присяжных.
Согласно решению суда присяжных, сначала допросят потерпевших Осмаева и мать его погибшей жены Ирину Каминскую.
«Суд присяжных постановил: допросить потерпевших, допросить свидетелей, исследовать доказательства, предложенные стороной обвинения. Далее допросить лиц, которые предложены стороной защиты, и исследовать документы, которые будут предложены стороной защиты», - объявила председательствующая судья Елена Павленко, уточнив, что обвиняемый Кринари может предоставить показания на любой стадии судебного разбирательства.
После объявления повестки исследования доказательств адвокат обвиняемого Алексей Дубина подал ходатайство с просьбой объявить перерыв в судебном заседании, поскольку, по его словам, пока он не готов к допросу потерпевших.
При этом потерпевшая Каминская согласилась давать показания только после Осмаева.
Суд удовлетворил ходатайство адвоката и объявил перерыв в заседании до 6 июля 2018 года. Начало заседания - в 15.30.
Стоит отметить, что адвокат Дубина предлагал другой порядок исследования доказательств. Он хотел в первую очередь исследовать звуко- и видеозаписи, имеющиеся в материалах дела. Это аудиозаписи разговоров операторов линии 102 столичной полиции от 1 июня 2017 года и аудиозаписи вызовов на линию 103 1 июня 2017 по адресу: Киев, улица Кирилловская, 51.
После этого он предлагал исследовать протоколы следственных экспериментов, в том числе с Осмаевым, а затем - документы от стороны обвинения, документы, представленные стороной защиты, а уже после этого допросить Осмаева.
Как уточнил в комментарии УНИАН адвокат, при определенном судом присяжных порядке исследования доказательств во время допроса Осмаева защита будет лишена права ссылаться на документы, которые будут исследоваться в соответствии с этим порядком в следующую очередь.
Вместе с тем Осмаев пообещал приходить на все судебные заседания в случае необходимости, несмотря на два покушения на его жизнь и наличие опасности.
Как сообщал УНИАН, нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву было совершено 1 июня 2017 года в Киеве.
По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Кринари. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Мужчина содержится под стражей.
30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранение.