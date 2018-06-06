По делу о покушении на добровольцев АТО Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный акт

Следующее судебное заседание по делу о покушении на Осмаева и Окуеву назначено на 17.00 19 июня.

В Подольском районном суде города Киева перешли к стадии рассмотрения по существу обвинительного акта в отношении Артура Кринари, которому инкриминируют покушение на убийство добровольцев антитеррористической операции Адама Осмаева и его жены Ирины Каминской (более известна как Амина Окуева).

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания прокурор Дмитрий Величко зачитал обвинительный акт.

Стоит отметить, что согласно тексту обвинительного акта, у следствия отсутствует информация о получении обвиняемым пистолета "Глок", из которого тот якобы совершал покушение.

Читайте такжеДела об убийствах Окуевой, Шаповала и Махаури не являются бесперспективными - Князев

Также в обвинительном акте говорится об уголовном преследовании Артура Кринари властями Австрии.

"По результатам исполнения запроса в компетентные органы Республики Австрия предоставлена информация, подтверждающая личность Артура Кринари, а также сведений, что последний подозревается в преступлениях, совершенных на территории Республики Австрия", - заявил прокурор, уточнив, что речь идет о "попытке строгого принуждения" и "попытке оповещения иностранных государств", за которые предусмотрено лишение свободы на срок не менее 10 лет. Также предоставлено разрешение на его задержание в Австрии.

При этом прокурор отметил, что Россия, гражданином которой является обвиняемый, не предоставила ни одного ответа на запрос о международно-правовой помощи.

Вместе с тем, прокурор сообщил о том, что следствие не установило отягчающих и смягчающих обстоятельств совершения покушения на Окуеву и Осмаева.

Перед началом судебного заседания Кринари заявил журналистам, что не признает своей вины.

По его версии, с пострадавшими он встретился, чтобы поговорить об исчезновении денег его знакомых.

"Я приехал с ними поговорить об их проблемах и деньгах, которые исчезли во время их деятельности", - сказал обвиняемый, добавив, что речь идет о сумме 3 млн долларов, а встретиться с Окуевой и Осмаевым его попросили знакомые, имена которых он отказался назвать.

Также он подтвердил, что представлялся французским журналистом, но объяснил это тем, что другим способом встретиться было невозможно.

При этом Кринари сказал, что при нем не было ни одного пистолета и он не производил выстрелов во время инцидента, и заявил, что его пытался подставить Осмаев и "приписать якобы украденный пистолет, "владельцем которого был Осмаев".

"Этот пистолет, который вписан в его фальшивое удостоверение, и из которого он выпустил в меня шесть пуль... Шестая у меня до сих пор в шее... Так вот, этот пистолет проходит по уголовному делу в Луганске после убийства сотрудника полиции и исчезновения этого оружия", - заявил он.

"Пистолет мне показывал сам Осмаев в машине, чтобы показать мне, что ему кто-то что-то подарил", - добавил Кринари.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 17.00 19 июня, во время которого, в частности, будет определен порядок исследования доказательств.

Стоит отметить, что на судебное заседание не явился потерпевший Осмаев, его будут вызывать на заседание в случае необходимости.

Также стоит отметить, что перед оглашением обвинительного акта в судебном заседании были назначены трое основных и двое запасных присяжных, которые наряду с двумя профессиональными судьями приобщены к рассмотрению этого дела.

Как сообщал УНИАН, покушение на убийство добровольцев антитеррористической операции на Донбассе Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой рассматривает Подольский райсуд Киева с участием присяжных.

Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Человек содержится под стражей.

Читайте такжеПравоохранители после убийства Окуевой усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы

Нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву было совершено 1 июня 2017 года в Киеве. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к "некоторым лидерам РФ".

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Дакара Александра Венусовича.

30 октября неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.