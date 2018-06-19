На Харьковщине обезвредили банду, которая два года терроризировала владельцев аптек (видео)

13:04, 19 июня 2018
Общество
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Членам бадни грозит 12 лет тюрьмы \ Фото УНИАН

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За два года в Харькове члены банды взорвали и подожгли 12 аптек. Долгое время они были неуловимыми. И вот их обезвредили и взяли под стражу без права на залог.

Сколько задержанных правоохранители пока не говорят. Если их вину на суде докажут, членам бадни грозит 12 лет тюрьмы.

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Теги: #банда#Харьковщина#аптеки