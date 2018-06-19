На Харьковщине обезвредили банду, которая два года терроризировала владельцев аптек (видео)

Правоохранители задержали членов группировки, которая в течение двух лет устраивала взрывы и поджоги в 12 местных аптеках.

Группировка известна тем, что занималась вымогательством на заказ чтобы заставить бизнесменов платить.

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За два года в Харькове члены банды взорвали и подожгли 12 аптек. Долгое время они были неуловимыми. И вот их обезвредили и взяли под стражу без права на залог.

Сколько задержанных правоохранители пока не говорят. Если их вину на суде докажут, членам бадни грозит 12 лет тюрьмы.